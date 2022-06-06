Хорватия — Франция: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций УЕФА 6 июня

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч второго тура Лиги наций Хорватия – Франция.

Прогноз на матч Хорватия — Франция с коэффициентом 3.25.

Ставка: Франция победит за 2.07.

«Ремейк финала чемпионата мира 2018 года: Хорватия дома, в Сплите, сыграет против Франции. И те, и другие проиграли стартовые матчи в Лиге наций.

Французы, ведя в счёте 1:0, проиграли сборной Дании, пропустив два мяча от Корнелиуса. Это хорошая пощёчина для команды Дидье Дешама. Его не было на кромке поля. Может быть, это как-то сказалось, а может, более правдивой историей является то, что Дания — классная команда.



Хорватия же без вариантов проиграла Австрии на своём поле — 0:3. Это тоже неожиданно для многих. У хорватов неплохой был состав: и Брозович, и Пашалич, и Брекало, и Крамарич играли, а на замену Модрич выходил, а также Влашич, Будимир и Оршич. Но пробить вратаря австрийцев не удалось.

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Вторая подряд домашняя игра для хорватов. Мы помним, что команды после финала ЧМ играли в рамках Лиги наций — 2020. Тогда дважды французы победили — 4:2 (дома) и 2:1 (в гостях). Если вспомнить последний матч, это была увлекательная игра: за Францию отличились Гризманн и Мбаппе, за Хорватию — Никола Влашич.



У французов появляются новые футболисты — Тчуамени, например. Но каркас остаётся, мощь остаётся. Плюс поражение от Дании больно бьёт по амбициям французской сборной.



На данный момент хорваты послабее, пусть и играют дома. Не верю, что во второй встрече подряд французы потеряют очки. Взял бы чистую победу Франции».

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