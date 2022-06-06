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Беларусь — Азербайджан: где смотреть матч Лиги наций 6 июня, прямой эфир, трансляция

Беларусь — Азербайджан: где смотреть матч Лиги наций 6 июня, прямой эфир, трансляция
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Сегодня, 6 июня, состоится матч второго тура Лиги наций Беларусь — Азербайджан. Начало игры запланировано на 21:45 мск.

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Прямую трансляцию встречи будет показывать сервис «Okko Спорт».

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу сборной Азербайджана в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.74, что приблизительно равно 36% вероятности.

Успех сборной Беларуси оценён в 2.80 — 35% вероятности. Ставки на ничью принимаются за 3.05.

Также, по мнению букмекеров, матч не получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.60. На гол Беларуси, как и на гол Азербайджана, дают одинаковый коэффициент 1.45. Ставка «обе забьют» доступна в букмекерских конторах за 2.17.

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