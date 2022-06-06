Беларусь — Азербайджан: где смотреть матч Лиги наций 6 июня, прямой эфир, трансляция

Сегодня, 6 июня, состоится матч второго тура Лиги наций Беларусь — Азербайджан. Начало игры запланировано на 21:45 мск.
Мостовой: я так и не понял, зачем Ярмоленко высовывал свою голову.
Прямую трансляцию встречи будет показывать сервис «Okko Спорт».
Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу сборной Азербайджана в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.74, что приблизительно равно 36% вероятности.
Успех сборной Беларуси оценён в 2.80 — 35% вероятности. Ставки на ничью принимаются за 3.05.
Также, по мнению букмекеров, матч не получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.60. На гол Беларуси, как и на гол Азербайджана, дают одинаковый коэффициент 1.45. Ставка «обе забьют» доступна в букмекерских конторах за 2.17.
Садио Мане вновь пошутил о своём будущем.
Стали известны 30 из 32 участников чемпионата мира по футболу в Катаре.
Сборная Украины в матче с Уэльсом установила антирекорд отбора на ЧМ-2022.
Василий Уткин коротко высказался о поражении Украины.
Клаудиньо раскритиковал отстранение российских клубов от еврокубков.
Украинская ассоциация футбола обратилась к сборной России после поражения от Уэльса.
- 6 июня 2022
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
10:30
-
09:30
-
08:30
-
07:30
-
06:00
-
05:49
-
05:02
-
04:00
-
03:00
- 5 июня 2022
-
22:53
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:55
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:20
-
11:00