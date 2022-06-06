Хорватия — Франция: ставка Егора Титова на матч второго тура Лиги наций УЕФА 6 июня

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Хорватия – Франция.
Прогноз на матч Хорватия — Франция с коэффициентом 3.25.
Ставка: Франция не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.73.
«Французы очень неожиданно проиграли Дании в первом туре. Все понимают, что датчане выросли, стали серьёзным соперником, но Франция играла дома, у неё невероятный состав… И такое случается. В очередной раз французы не сумели заставить себя сыграть на своём уровне.
А теперь матч с хорватами, повторение финала чемпионата мира 2018 года. Может, это заставит Францию собраться и показать качественный футбол. Команды дважды играли в прошлой Лиге наций, и французы оба раза победили. Приятные воспоминания заставили их действовать более-менее собранно. А когда у Франции есть настрой, противостоять ей невероятно сложно, состав великолепный.
Хорваты проиграли австрийцам — 0:3. Тоже неожиданно. Но там Модрич не играл с первых минут. Да и мне кажется, что Хорватия в этом турнире особенно и не старается выкладываться. Это было видно по прошлому розыгрышу. На чемпионате мира все силы отдадут, здесь — нет. И никто их особенно не будет критиковать, если проиграют французам.
Поставлю на то, что Франция не проиграет при тотале больше 1.5 мяча. Скорее всего, французы выиграют, но вдруг всё-таки 1:1. Проиграть второй раз подряд чемпионы мира просто не могут. Это уже будет стыдно. Уверен в прогнозе на 9 из 10».
Экспресс на Лигу наций с коэффициентом 6.14.
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