Украина — Уэльс: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

Сборная Украины проиграла Уэльсу в стыковом матче ЧМ-2022. Игра прошла на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе (Уэльс). Валлийцы оказались сильнее — 1:0.

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Единственный гол состоялся на 35-й минуте. Нападающий валлийцев Гарет Бэйл пробил со штрафного, Андрей Ярмоленко попытался головой выбить мяч, но тот изменил траекторию и оказался в сетке.

В оставшееся время жёлто-синие владели территориальным преимуществом, но не смогли уйти от поражения.

Сборная Украины в четвёртый раз подряд не смогла отобраться на чемпионат мира по футболу. Уэльс вышел в финальную часть турнира впервые с 1958 года.

Валлийцы выступят в группе В вместе с командами Англии, США и Ирана.

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