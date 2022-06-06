Украина — Уэльс: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

Сборная Украины проиграла Уэльсу в стыковом матче ЧМ-2022. Игра прошла на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе (Уэльс). Валлийцы оказались сильнее — 1:0.
Сборная Украины 16 лет не может выйти на чемпионат мира по футболу.
Единственный гол состоялся на 35-й минуте. Нападающий валлийцев Гарет Бэйл пробил со штрафного, Андрей Ярмоленко попытался головой выбить мяч, но тот изменил траекторию и оказался в сетке.
В оставшееся время жёлто-синие владели территориальным преимуществом, но не смогли уйти от поражения.
Сборная Украины в четвёртый раз подряд не смогла отобраться на чемпионат мира по футболу. Уэльс вышел в финальную часть турнира впервые с 1958 года.
Валлийцы выступят в группе В вместе с командами Англии, США и Ирана.
Василий Уткин: проиграла Украина и проиграла.
Тренер сборной Украины Петраков: я чувствую пустоту.
Зинченко заявил, что сборная Украины не заслуживала поражения от Уэльса.
Мостовой: так и не понял, зачем Ярмоленко высовывал свою голову.
Стали известны 30 из 32 участников чемпионата мира по футболу в Катаре.
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