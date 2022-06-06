Австрия — Дания: во сколько начало, где смотреть онлайн матч Лиги наций 6 июня 2022 года

Сегодня, 6 июня, состоится матч второго тура Лиги наций Австрия — Дания. Начало игры запланировано на 21:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу датчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47. Успех австрийцев оценён экспертами в 2.87. Ставки на ничью принимаются за 3.36.



Букмекеры считают, что матч Австрия — Дания не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Экспресс на Лигу наций с коэффициентом 6.14.

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