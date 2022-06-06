Хорватия — Франция: ставка Дениса Казанского на матч 6 июня

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Лиги наций Хорватия — Франция.

Прогноз на матч Хорватия — Франция с коэффициентом 3.25.

Ставка: победа Франции за 2.19.

«Давайте поговорим о том, что будет в Сплите, месте, где утонула сборная России. Это было больно и печально.

Сейчас же Хорватия сыграет с Францией. Хорватия находится в тяжелейшем состоянии после поражения от Австрии. По всем аспектам Австрия была сильнее, а Рангник впервые заулыбался. Австрия начала очень ярко и оставила много вопросов для Хорватии.

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Дешам должен разобраться с этими вопросами, так как состав сборной Франции просто невероятен. В этом плане у Хорватии не такая глубина. Всё будет зависеть от того, будет играть Модрич или нет. Это будет его 150-й матч за сборную, что является настоящим праздником для команды.



У Франции есть Бензема, Нкунку. Не очень понятно, что будет с Мбаппе, но и без него эти ребята будут страшными. Мне кажется, что Франция, как и в финале чемпионата мира и после турнира, снова разберётся с Хорватией в шахматной партии, поэтому победа Франции».

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