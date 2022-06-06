Хорватия — Франция: ставка Дениса Казанского на матч 6 июня

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Лиги наций Хорватия — Франция.
Прогноз на матч Хорватия — Франция с коэффициентом 3.25.
Ставка: победа Франции за 2.19.
«Давайте поговорим о том, что будет в Сплите, месте, где утонула сборная России. Это было больно и печально.
Сейчас же Хорватия сыграет с Францией. Хорватия находится в тяжелейшем состоянии после поражения от Австрии. По всем аспектам Австрия была сильнее, а Рангник впервые заулыбался. Австрия начала очень ярко и оставила много вопросов для Хорватии.
Определились все участники ЧМ-2022 от Европы.
Дешам должен разобраться с этими вопросами, так как состав сборной Франции просто невероятен. В этом плане у Хорватии не такая глубина. Всё будет зависеть от того, будет играть Модрич или нет. Это будет его 150-й матч за сборную, что является настоящим праздником для команды.
У Франции есть Бензема, Нкунку. Не очень понятно, что будет с Мбаппе, но и без него эти ребята будут страшными. Мне кажется, что Франция, как и в финале чемпионата мира и после турнира, снова разберётся с Хорватией в шахматной партии, поэтому победа Франции».
Гендиректор «Зенита» отреагировал на слова Федуна о чемпионстве петербуржцев.
Украинская ассоциация футбола обратилась к сборной России после поражения от Уэльса.
Экспресс на Лигу наций с коэффициентом 6.14.
Василий Уткин коротко высказался о поражении Украины.
Клаудиньо раскритиковал отстранение российских клубов от еврокубков.
Зинченко: украинская нация никогда не сдаётся.
- 6 июня 2022
-
15:30
-
14:30
-
13:30
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
10:30
-
09:30
-
08:30
-
07:30
-
06:00
-
05:49
-
05:02
-
04:00
-
03:00
- 5 июня 2022
-
22:53
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:55
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00