Германия — Англия: букмекеры назвали фаворита матча Лиги наций УЕФА

7 июня в Мюнхене состоится матч 2-го тура Лиги наций Германия – Англия. Начало – в 21:45 мск.
Прогноз на матч Германия — Англия с коэффициентом 3.15.
Шансы подопечных Ханса-Дитера Флика оцениваются выше: поставить на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 2.31. Успех англичан оценивается в 3.34. Чуть менее вероятным выглядит ничейный исход – 3.50.
В высокой результативности матча аналитики не уверены: «тотал больше 2.5 мяча» идёт за 2.14, а «тотал меньше 2.5 мяча» — в 1.83.
Поставить на «обе команды забьют» можно с коэффициентом 1.85, а на противоположный исход — за 1.90. Наиболее вероятный счёт здесь, по мнению букмекеров, 1:1. Коэффициент 6.00.
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