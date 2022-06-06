Хорватия — Франция: прогноз Павла Занозина на матч 2-го тура Лиги наций УЕФА 6 июня 2022

Футбольный комментатор и ведущий Павел Занозин дал прогноз на матч Лиги наций Хорватия — Франция.

Прогноз на матч Хорватия — Франция с коэффициентом 3.25.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.05.

«Обсуждаем суперматч, в котором Хорватии сыграет с Францией, повторение финала чемпионата мира в России. Правда, в первом туре обе сборные не особенно впечатлили результатами. Хорватия проиграла Австрии, а Франция уступила Дании. Игра без Дешама оказалась сложной для французов.



В этом матче очень сложно что-то предполагать, так как ни те, ни другие сейчас не в порядке. Но два поражения подряд на своём поле для Хорватии — это слишком, да и Франция после поражения от Дании должна встрепенуться, собраться и показать относительно хороший футбол.

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Думаю, что игра будет интересной, но победителя предсказывать не будем, так как шансы примерно равные, а вот том, что команды забьют голы, я не сомневаюсь. Хорватия просто не может провести два домашних матча подряд без забитых мячей, а Франция после одного гола в первом матче сделает упор на атаку.



Выбираю ставку на тотал больше 2.5 мяча. Он стоит чуть дороже, чем обе забьют. Если хотите рискнуть, то стоит выбрать именно его. Думаю, что три гола на двоих команды сделают обязательно, поэтому и предлагаю ТБ 2.5 мяча. Матч потенциально верховой».

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