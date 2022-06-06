Букмекеры назвали шансы «Колорадо» выиграть серию у «Эдмонтона» всухую

7 июня состоится четвёртый матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз». Начало встречи — в 3:00 мск.
Почему «Колорадо» закроет серию с «Эдмонтоном» в четвёртом матче.
Счёт в серии — 3-0 в пользу «Колорадо». «Лавинам» для выхода в финале Кубка Стэнли достаточно одержать ещё одну победу.
Эксперты склоняются к четвёртому подряд успеху «Колорадо». Поставить на победу «Эвеланш» в основное время предлагается с коэффициентом 2.37, успех «Ойлерз» идёт за 2.64. На ничью по итогам трёх периодов дают 4.97.
Аналитики не сомневаются в высокой результативности встречи: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.43, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.66. Гол до истечения первой минуты доступен за 9.50.
На победу «Колорадо» с учётом овертайма предлагают поставить за 1.78, на итоговую победу «Эдмонтона» дают 2.13.
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