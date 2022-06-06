Хорватия — Франция: смотреть онлайн матч Лиги наций 6 июня 2022, прямой эфир, трансляция

Сегодня, 6 июня, состоится матч второго тура Лиги наций Хорватия — Франция. Начало игры запланировано на 21:45 мск.
Прогноз на матч Хорватия — Франция с коэффициентом 3.25.
Смотреть онлайн-трансляцию встречи в высоком качестве можно будет на сервисе «Okko Спорт».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех хорватов оценён экспертами в 4.05. Ставки на ничью принимаются за 3.72.
Букмекеры считают, что матч Хорватия — Франция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.
Украинская ассоциация футбола обратилась к сборной России после поражения от Уэльса.
Садио Мане вновь пошутил о своём будущем.
Василий Уткин коротко высказался о поражении Украины.
Клаудиньо раскритиковал отстранение российских клубов от еврокубков.
Зинченко: украинская нация никогда не сдаётся.
- 6 июня 2022
-
18:30
-
17:30
-
16:30
-
15:30
-
14:30
-
13:30
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
10:30
-
09:30
-
08:30
-
07:30
-
06:00
-
05:49
-
05:02
-
04:00
-
03:00
- 5 июня 2022
-
22:53
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:55
-
13:30