Хорватия — Франция: смотреть онлайн матч Лиги наций 6 июня 2022, прямой эфир, трансляция

Сегодня, 6 июня, состоится матч второго тура Лиги наций Хорватия — Франция. Начало игры запланировано на 21:45 мск.

Прогноз на матч Хорватия — Франция с коэффициентом 3.25.

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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех хорватов оценён экспертами в 4.05. Ставки на ничью принимаются за 3.72.



Букмекеры считают, что матч Хорватия — Франция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

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