Эксперты попытались угадать, сколько мячей Роберт Левандовски может забить в Испании

В конце прошлого месяца легендарный нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски дал понять, что желает покинуть расположение немецкой команды и сменить клубную прописку.

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По информации СМИ, наиболее вероятным претендентом на подписание поляка является каталонская «Барселона», которую сейчас тренирует Хави. Вопрос о контракте футболиста по-прежнему остаётся открытым, но букмекеры уже дали свой прогноз на результативность форварда в испанской Примере сезона-2022/2023.

Если Левандовски забьёт более 24 голов за сезон, сыграет коэффициент 1.85, что приблизительно равно 54% вероятности. Тотал больше 1.5 хет-трика оценивается аналитиками коэффициентом 2.40 — 41% вероятности.

Сделать ставку на то, что польский нападающий ни разу не получит красную карточку, можно с коэффициентом 8.00 (12% вероятности).

В минувшем сезоне 33-летний нападающий забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

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