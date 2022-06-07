Беларусь — Азербайджан: результат матча, какой счёт, как сыграли, кто победил

Сборные Беларуси и Азербайджана сыграли вничью во втором туре Лиги наций УЕФА.

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Встреча состоялась на стадионе «Караджордже — Войводина» в Нови-Саде (Сербия). Итоговый счёт — 0:0.

Игра прошла на нейтральном поле, поскольку УЕФА запрещает проводить матчи на территории Беларуси из-за санкций.

На 84-й минуте прямую красную карточку получил нападающий сборной Азербайджана Гисмат Алиев. Несмотря на это, сборная Беларуси не смогла одержать победу.

Обе команды набрали по одному очку в двух турах Лиги наций. Беларусь занимает третье место в группе по дополнительным показателям, Азербайджан располагается на четвёртой строчке.

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