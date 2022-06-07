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Германия — Англия: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги наций

Германия — Англия: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги наций
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Лиги наций Германия — Англия.

Ставка: победа Германии и обе забьют за 4.45.

«Впереди нас ждёт классическое футбольное противостояние. Англия против Германии. Немцы удивили ничейным результатом в матче с Италией. Казалось, что Германия спокойно разберётся с итальянцами, как сборная Аргентины, но ничья.

Англия, в свою очередь, в Венгрии умудрилась проиграть со счётом 0:1. Я думаю, вы знаете историю о недопуске болельщиков и колоссальной жаре. Достаточно создали моментов, но сыграли некачественно. Состав сборной Англии сейчас носит экспериментальный характер, но до чемпионата мира в Катаре это можно себе позволить.

На мой взгляд, хоть это и парадоксально, но Флик свою команду сейчас знает лучше, чем Гарет Саутгейт свою. Не удивлюсь, если серия у Флика увеличится до 10 без поражений, поэтому победа Германии и обе забьют. И там, и там есть хорошая атака», — сказал Казанский.

Прогноз на матч Германия — Англия с коэффициентом 3.15.

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