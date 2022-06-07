Лоренцо Музетти — Николоз Басилашвили: прогноз Ярослава Перканюка на матч в Штутгарте

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч турнира в Штутгарте Лоренцо Музетти — Николоз Басилашвили.



Ставка: победа Басилашвили за 1.66.



«Музетти всего 20 лет, но он уже близок к дебюту в топ-50. Большинство очков итальянец набрал на небольших челленджерах, но в этом сезоне он начал больше времени проводить и в ATP-туре. На данный момент Лоренцо будет трудно начать новый этап в карьере, причина в том, что он игрок одного покрытия и пока даже не пытается улучшить результаты на быстрых кортах. Кроме этого, у Музетти проблемы с концентрацией, он может проиграть с любого счёта.



Музетти — обладатель одноручного бэкхенда, при помощи которого не только уверенно держит мяч в корте, но и обостряет. В арсенале итальянца средняя подача. Лоренцо не зацикливается на плоских ударах, регулярно прибегает к резаным и укороченным. Стоит отметить и скорость передвижения теннисиста, он добегает за самыми сложными мячами.



В последние сезоны Басилашвили демонстрирует, на каком уровне он способен проводить матчи. Вот только проблема в том, что представитель Грузии не способен на одном уровне отыграть даже на нескольких турнирах. Если на одном соревновании он выигрывает титул или выступает в финальных стадиях, то затем начинает неделями чередовать победы с поражениями. Николоз высоко стоит в рейтинге – 26-я строчка.



Басилашвили способен действовать на корте по ситуации. Но уверенней всего теннисист отыгрывает первым номером, когда диктует свои условия на корте. В арсенале грузина мощный и стабильный форхенд, вариативная подача и стабильный бэкхенд. Когда Николоз в форме, он конкурентоспособен на всех типах покрытий.



Музетти только день назад выиграл грунтовый челленджер. Лоренцо провел пять матчей, и в каждом было по три упорных сета. В финале итальянец и вовсе несколько раз прибегал к медицинским перерывам. Басилашвили успел потренироваться на местных кортах и адаптироваться к условиям. Кроме этого, Николоз свеж и выдержит самый затяжной матч, чего нельзя сказать о Музетти. Да и Басилашвили имеет опыт выступлений на траве. Так что предлагаю поставить на победу Николоза», — сказал Перканюк.