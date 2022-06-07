Германия — Англия: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги наций в Мюнхене

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Германия – Англия.



Ставка: победа Германии за 2.30.



«В первом туре две топовые команды набрали на двоих всего одно очко. Германия сыграла вничью с Италией, а Англия проиграла Венгрии.

Прогноз Виктора Гусева с коэффициентом 3.46 на матч Германия — Англия.

Германия выступила неплохо, немцы серьёзно подошли к этому турниру, играл практически весь основной состав. Было видно, что Флик очень хочет победить.



Англичане, наоборот, выставили много резервистов. Возможно, несколько лидеров как раз сыграют против Германии.



Но, кто бы за Англию ни вышел, это будет не основной состав. Как мы помним, Англия сильна игрой от обороны, а здесь важна слаженность и взаимопонимание. При этом англичане проиграли и не забили. Им обязательно нужно забивать, иначе совсем будет стыдно возвращаться домой.



Но и немцам тоже нужно забивать и выигрывать. Повторюсь, это очень сильная команда. Мотивированная команда.



Мой первый прогноз – это победа Германии. Второй – ТБ 2.5, поскольку гостям нужно забивать, а хозяева должны забить больше одного мяча», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 10.25 на Лигу наций.

Прогноз на матч Германия — Англия с коэффициентом 3.15.



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