Германия – Англия: ставка Егора Титова на матч Лиги наций

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Германия – Англия во 2-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.



Ставка: ТБ 3 за 2.88.



«Обе топовые сборные стартовали не так, как им хотелось бы — особенно это касается англичан. Команде прочат борьбу за победу на чемпионате мира, а она проигрывает Венгрии.

Прогноз Виктора Гусева с коэффициентом 3.46 на матч Германия — Англия.

Конечно, после Евро всем стало понятно, что играть в гостях против венгров сложно, но в отборе к ЧМ-2022 англичане победили там 4:0. Сейчас что-то пошло не так. У немцев тоже есть проблемы. По ощущениям, тренерский штаб только ищет нужные сочетания футболистов, нет готового стартового состава, игра сырая. Команда много возится с мячом, конкретики мало. Это сгубило Германию и в матче с Англией на минувшем Евро. Вроде подходов было больше, но ничего не забили.



Здесь, думаю, игра пойдёт на встречных курсах. Германия захочет отомстить за Евро, Англия для неё всегда была принципиальным соперником. Обе команды не могут быть удовлетворены стартом в Лиге наций. Закрываться не станут, сыграют в яркий, скоростной футбол.



Поставлю на тотал больше трёх мячей. И у одной, и у другой команды классные исполнители, они могут играть очень быстро. И это нужно показать. Атмосфера на стадионе будет этому способствовать», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 10.25 на Лигу наций.

Прогноз на матч Германия — Англия с коэффициентом 3.15.



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