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Германия — Англия: прогноз Александра Вишневского на матч второго тура Лиги наций

Германия — Англия: прогноз Александра Вишневского на матч второго тура Лиги наций
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Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Лиги наций Германия – Англия.

Ставка: Германия не проиграет и ТБ 1.5 за 1.83.

«Сборная Англии проводит июньские матчи в несколько экспериментальном составе. Итогом экспериментов стало поражение англичан от Венгрии в стартовом туре Лиги наций.

Прогноз Виктора Гусева с коэффициентом 3.46 на матч Германия — Англия.

Сборная Германии выглядит на сегодня куда более сыгранной и мощной командой. Немцы не проигрывали десять матчей подряд, а в двух последних играх играли вничью с одинаковым счётом 1:1 против топ-соперников в гостях – Италии и Нидерландов.

Так что на своём поле немцы никак не должны уступать сборной Англии. Увеличить коэффициент ставки на непроигрыш сборной Германии можно добавлением ограничения в виде тотала больше 1.5 гола.

В матчах сборной Германии такой тотал пробивался 13 матчей подряд, и едва ли игра против Англии станет исключением. Тут и сами немцы имеют высокие шансы забить два гола, да и англичане могут одним голом помочь в превышении данного тотала», — сказал Вишневский.

Экспресс с коэффициентом 10.25 на Лигу наций.

Егор Титов дал прогноз на матч Германия — Англия.

Прогноз на матч Германия — Англия с коэффициентом 3.15.

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