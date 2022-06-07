Германия — Англия: ставка Виктора Гусева на игру Лиги наций 7 июня

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги наций Германия — Англия.



Ставка: ничья за 3.46.



«Хотя это уже третий турнир Лиги наций, мы никак не можем чётко сформулировать своё отношение к этому новому соревнованию. Собственно, как и некоторые сборные. Нужна ли эта Лига наций? Что это? Некий товарищеский турнир, подготовительный к чемпионату мира? Кстати, обе команды попали в Катар, на финальный турнир мирового первенства.

Экспресс с коэффициентом 10.25 на Лигу наций.

В первом туре Лиги наций и та и другая команда потеряла очки. Англичане вообще впервые с 1962 года проиграли венграм в Будапеште со счётом 0:1, Германия сыграла вничью на выезде с Италией – 1:1. Давайте вспомним, как в этом сезоне играли Англия и Германия, и у той и у другой команды были товарищеские матчи в марте. Англия в них победила команды Швейцарии и Кот-д’Ивуара, продолжив свою прекрасную серию.

Немцы сыграли вничью со сборной Нидерландов и победили сборную Израиля. Я сказал о прекрасной серии Англии, так вот, англичане после поражения по пенальти от Италии в финале домашнего чемпионата Европы ни разу не проиграли. В отборочном турнире чемпионата мира сборная Англии заняла первое место, ну а вот это поражение от венгров было совершенно непонятным.

У немцев, в свою очередь, девять матчей без поражений, при этом только одна ничья, а если брать домашние игры Германии, то здесь команда выиграла четыре матча и сыграла вничью с Италией. У Англии тоже дома девять матчей без поражений при двух ничьих, а в гостях – три победы, одна ничья и одно поражение за последние пять матчей.

Егор Титов сделал прогноз на матч Германия — Англия.

Я думаю, что в этом матче не будет много забитых мячей, потому что статистически в противостоянии Германии и Англии чаще всего нет такой голевой феерии. Часто в этих играх не забивает одна из команд, тоже для вас вариант ставки.

Вообще, это бескомпромиссное, историческое противостояние и борьба, вне зависимости от того, какой турнир. Англичане приезжают в Мюнхен, то есть будет серьёзный настрой. Я думаю, что Германия не уступит дома, не должны проигрывать немцы на своем поле.

Но и точно так же я верю, что сборная Англии, потерпев досадное поражение от венгров, не уступит во втором матче подряд. Предлагаю поставить на ничью в этой встрече», — сказал Гусев.



Прогноз на матч Германия — Англия с коэффициентом 3.15.



Левандовски: кто теперь захочет играть за «Баварию»?



Уткин назвал постыдным приглашение Федотова в ЦСКА.



Ловчев резко раскритиковал Федуна за жалобы на судейство.



Орлов указал Зареме на главные ошибки руководства «Спартака».



Гендиректор «Зенита» коротко ответил на слухи о переходе Бакаева.