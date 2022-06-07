Германия — Англия: прогноз Тимура Журавеля на встречу Лиги наций

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Лиги наций Германия — Англия.



Ставка: ничья за 3.56.



«Новая моя ставка будет на матч Германии и Англии. Все вы видели, что обе команды стартовали в Лиге наций. Конфузом обернулся матч в Венгрии, хотя против больших сборных, а чемпионат мира нам это показал, венгры выглядят агрессивно. Я не удивился, что англичане уступили.

Прогноз Виктора Гусева с коэффициентом 3.46 на матч Германия — Англия.

Немцы и итальянцы разошлись миром. Не знаю, какие выводы можно сделать, но мне кажется, что при Леве Германия несколько закисла, а Флик сейчас пытается вдохнуть в сборную новую жизнь, хотя использует и старые ресурсы.



Расклад сил, который был в плей-офф на Евро год назад между Германией и Англией, конечно же, изменился. Тогда Англия была фаворитом, и я делал прогноз на то, что англичане обыграют немцев. С тех пор Германия, если так можно сказать, подравнялась. Сейчас нет явного фаворита.



Кроме того, есть и эксперименты по составу. Есть такие черточки, которые отводят сборные от их традиционной силы. На этот матч я бы выбрал очень банальную, но бронебойную ставку — ничья.



Они друг друга стоят, они не сильнее друг друга, чтобы футболом гарантировать себе победу. Все будут на равных тянуться, а ничья будет логичным результатом.



Мне кажется, что эти две сборные просто созданы, чтобы разойтись этим самым миром. Давайте просто насладимся матчами Лиги наций», — сказал Журавель.

Экспресс с коэффициентом 10.25 на Лигу наций.



Егор Титов дал прогноз на матч Германия — Англия.

Прогноз на матч Германия — Англия с коэффициентом 3.15.



Левандовски: кто теперь захочет играть за «Баварию»?



Уткин назвал постыдным приглашение Федотова в ЦСКА.



Гендиректор «Зенита» коротко ответил на слухи о переходе Бакаева.