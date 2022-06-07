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Германия — Англия: прогноз Тимура Журавеля на встречу Лиги наций

Германия — Англия: прогноз Тимура Журавеля на встречу Лиги наций
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Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Лиги наций Германия — Англия.

Ставка: ничья за 3.56.

«Новая моя ставка будет на матч Германии и Англии. Все вы видели, что обе команды стартовали в Лиге наций. Конфузом обернулся матч в Венгрии, хотя против больших сборных, а чемпионат мира нам это показал, венгры выглядят агрессивно. Я не удивился, что англичане уступили.

Прогноз Виктора Гусева с коэффициентом 3.46 на матч Германия — Англия.

Немцы и итальянцы разошлись миром. Не знаю, какие выводы можно сделать, но мне кажется, что при Леве Германия несколько закисла, а Флик сейчас пытается вдохнуть в сборную новую жизнь, хотя использует и старые ресурсы.

Расклад сил, который был в плей-офф на Евро год назад между Германией и Англией, конечно же, изменился. Тогда Англия была фаворитом, и я делал прогноз на то, что англичане обыграют немцев. С тех пор Германия, если так можно сказать, подравнялась. Сейчас нет явного фаворита.

Кроме того, есть и эксперименты по составу. Есть такие черточки, которые отводят сборные от их традиционной силы. На этот матч я бы выбрал очень банальную, но бронебойную ставку — ничья.

Они друг друга стоят, они не сильнее друг друга, чтобы футболом гарантировать себе победу. Все будут на равных тянуться, а ничья будет логичным результатом.

Мне кажется, что эти две сборные просто созданы, чтобы разойтись этим самым миром. Давайте просто насладимся матчами Лиги наций», — сказал Журавель.

Экспресс с коэффициентом 10.25 на Лигу наций.

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Прогноз на матч Германия — Англия с коэффициентом 3.15.

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