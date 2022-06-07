Германия — Англия: смотреть онлайн матч Лиги наций УЕФА, прямой эфир, ставки и прогнозы

7 июня в Мюнхене состоится матч второго тура Лиги наций Германия – Англия. Начало – в 21:45 мск.



Прогноз на матч Германия — Англия с коэффициентом 3.15.



Шансы подопечных Ханса-Дитера Флика оцениваются выше: поставить на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 2.31. Успех англичан оценивается в 3.34. Чуть менее вероятным выглядит ничейный исход – 3.50.



В высокой результативности матча аналитики не уверены: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83.



Поставить на «обе команды забьют» можно с коэффициентом 1.85, а на противоположный исход — за 1.90. Наиболее вероятный счёт здесь, по мнению букмекеров — 1:1. Коэффициент на него — 6.00.

Прогноз Виктора Гусева с коэффициентом 3.46 на матч Германия — Англия.

Экспресс с коэффициентом 10.25 на Лигу наций.

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