Италия — Венгрия: прогноз Егора Титова на встречу Лиги наций 7 июня

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Италия – Венгрия во втором туре Лиги наций сезона-2022/2023.
Ставка: победа Италии и ТМ 3.5 за 1.98.
«Италия не попала на чемпионат мира, и Манчини начал новую стройку. Много игроков вызвано на сбор, пробуются в составе. Некоторые даже не особенно известны широкому кругу болельщиков.
Прогноз Виктора Гусева с коэффициентом 3.46 на матч Германия — Англия.
Результаты не самые лучшие. Проиграли в одну калитку Аргентине, с Германией сыграли вничью, даже вели в счёте, но по игре были хуже. Ничего особенного от Италии ждать не нужно. Но команде необходимы победы, без этого не будет правильной атмосферы и вера в тренерский штаб улетучится.
Венгрия вроде бы подходящий соперник, чтобы выиграть в домашней встрече. Думаю, слишком много эмоций потратила венгерская команда в победной встрече с англичанами. От такого они ещё долго будут отходить. Да и дома эта команда играет при сумасшедшей поддержке, там она особенно хороша, в гостях ей будет значительно тяжелее.
Ставлю на победу Италии через тотал меньше 3,5 мяча. Жду скромной по счёту победы итальянцев — 1:0 или 2:0», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 10.25 на Лигу наций.
Егор Титов дал прогноз на матч Германия — Англия.
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