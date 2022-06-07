Италия — Венгрия: прогноз Эдуарда Мора на матч 2-го тура Лиги наций-2022/2023

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Италия – Венгрия.
Ставка: победа Венгрии с форой (+1.5) за 1.70.
«Итальянцы в очередной раз перестраивают команду. Если мы посмотрим на состав, который сыграл вничью против сильной сборной Германии, то там очень много новых футболистов. Думаю, этот процесс продолжится — Манчини и дальше будет пробовать новых футболистов, строить новую команду. В Италии циклы очень быстро меняются.
Прогноз Виктора Гусева с коэффициентом 3.46 на матч Германия — Англия.
Венгрия победила сборную Англии, показав целостную игру. В матчах Лиги наций очень многое решает настрой команд. Конечно, для венгров матчи с такими соперниками – это большая мотивация себя показать. Думаю, что к этой игре Венгрия также подойдёт со всей серьёзностью и покажет хороший футбол.
Думаю, ни одна из команд не будет много владеть мячом. Скорее обе команды будут стараться играть на контратаках. Так что много голов в этом матче я не жду.
Также не жду, что Венгрия крупно проиграет. Вообще не думаю, что гости потерпят поражение, скорее как минимум сыграют вничью.
Но я посмотрел на расклады букмекеров, на Ф2 (+1,5) довольно большой коэффициент. На нём я и остановлюсь. Играю победу гостей с форой (+1,5)», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 10.25 на Лигу наций.
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