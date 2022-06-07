Германия — Англия: прогноз Алексея Андронова на игру второго тура Лиги наций — 2022/2023

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Германия — Англия в Лиге наций сезона-2022/2023.



Ставка: обе забьют за 1.87.



«В Лиге наций пройдёт большой матч: Германия против Англии. Игра приобрела интерес за последние пару недель, помимо того, это в целом историческое событие. Даже товарищеские матчи между командами проходили с большим накалом.

Прогноз Виктора Гусева с коэффициентом 3.46 на матч Германия — Англия.

Тут ещё и Англия проиграла Венгрии, а Германия два матча подряд сыграла вничью. Понятно, что после тяжёлого сезона ведущим игрокам сложно показывать свой максимум. Мы уже ранее говорили, что у Германии нет никакой мотивации в этой Лиге наций, так как у команды автоматическая путевка на Евро. Этими матчами они лишь могут поддерживать свой престиж.



Мне кажется, что такая игра может возбудить футболистов, может быть, не все звёзды появятся, но я всё же ожидаю острый футбол. Моя ставка на этот матч — обе забьют. Немцы в последнее время вообще стали как-то снисходительно относиться к защите. Не думаю, что Германия будет играть от обороны.



Англии вообще тяжелее всех. Очень много матчей провели ведущие исполнители, и концовка тяжёлая в чемпионате, и в Лиге чемпионов далеко прошли некоторые команды. В общем, обе забьют за 1.87», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 10.25 на Лигу наций.



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Прогноз на матч Германия — Англия с коэффициентом 3.15.



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