Германия — Англия: прогноз Алексея Андронова на игру второго тура Лиги наций — 2022/2023

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Германия — Англия в Лиге наций сезона-2022/2023.
Ставка: обе забьют за 1.87.
«В Лиге наций пройдёт большой матч: Германия против Англии. Игра приобрела интерес за последние пару недель, помимо того, это в целом историческое событие. Даже товарищеские матчи между командами проходили с большим накалом.
Прогноз Виктора Гусева с коэффициентом 3.46 на матч Германия — Англия.
Тут ещё и Англия проиграла Венгрии, а Германия два матча подряд сыграла вничью. Понятно, что после тяжёлого сезона ведущим игрокам сложно показывать свой максимум. Мы уже ранее говорили, что у Германии нет никакой мотивации в этой Лиге наций, так как у команды автоматическая путевка на Евро. Этими матчами они лишь могут поддерживать свой престиж.
Мне кажется, что такая игра может возбудить футболистов, может быть, не все звёзды появятся, но я всё же ожидаю острый футбол. Моя ставка на этот матч — обе забьют. Немцы в последнее время вообще стали как-то снисходительно относиться к защите. Не думаю, что Германия будет играть от обороны.
Англии вообще тяжелее всех. Очень много матчей провели ведущие исполнители, и концовка тяжёлая в чемпионате, и в Лиге чемпионов далеко прошли некоторые команды. В общем, обе забьют за 1.87», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 10.25 на Лигу наций.
Егор Титов дал прогноз на матч Германия — Англия.
Прогноз на матч Германия — Англия с коэффициентом 3.15.
Левандовски: кто теперь захочет играть за «Баварию»?
Уткин назвал постыдным приглашение Федотова в ЦСКА.
Ловчев резко раскритиковал Федуна за жалобы на судейство.
- 7 июня 2022
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
-
06:00
-
05:27
-
04:48
-
04:00
-
01:12
- 6 июня 2022
-
20:45
-
19:30
-
18:30
-
17:30
-
16:30
-
15:30
-
14:30
-
13:30
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
10:30
-
09:30
-
08:30
-
07:30
-
06:00
-
05:49
-
05:02
-
04:00
-
03:00
- 5 июня 2022
-
22:53
-
19:00
-
18:30