«Тампа» — «Рейнджерс»: букмекеры назвали фаворита 4-го матча серии НХЛ

8 июня состоится четвёртый матч серии 1/2 финала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало встречи — в 3:00 мск.
Тренер «Рейнджерс» обвинил Кучерова в грязной игре против Шестёркина.
Счёт в серии 2-1 в пользу «Рейнджерс». «Синерубашечники» выиграли первый и второй матчи, но уступили в третьем.
Эксперты считают фаворитом действующего обладателя Кубка Стэнли. Поставить на победу «Лайтнинг» в основное время предлагается с коэффициентом 2.00, успех «Рейнджерс» идёт за 3.18. На ничью после трёх периодов дают 4.47.
Аналитики не ждут от команд высокой результативности: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.08, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.80. Гол до истечения первой минуты оценён в 11.50.
Почему «Тампа» сравняет счёт в серии с «Рейнджерс».
Стэмкос объяснил, что делает Никиту Кучерова особенным.
Павел Лысенков дал прогноз с коэффициентом 3.50 на матч «Тампа» — «Рейнджерс».
«Держу Кучерова на поводке». Главный тренер «Тампы» — о поведении россиянина.
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