Букмекеры назвали шансы сборной Украины обыграть Ирландию в Лиге наций

8 июня в Дублине на стадионе «Авива» пройдёт матч 2-го тура Лиги наций между сборными Ирландии и Украины. Начало встречи запланировано 21:45 мск.
Василий Уткин коротко высказался о непопадании сборной Украины на ЧМ-2022.
Сборная Ирландии в первом туре Лиги наций потерпела гостевое поражение от Армении (0:1), Украина пока не играла в турнире, поскольку принимала участие в стыковом раунде чемпионата мира.
Аналитики склоняются к победе хозяева: заключить пари на сборную Ирландии можно с коэффициентом 2.32. Успех команды Украины доступен за 3.28. Ставки на ничью принимаются за 3.24.
Букмекеры считают, что голов будет немного: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61.
Сделать ставку на «обе команды забьют» можно за 2.08, обратный исход доступен за 1.87.
Ставки на результативную ничью принимаются с коэффициентом 5.20, на гол в каждом тайме — за 1.90.
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