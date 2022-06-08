Уэльс — Нидерланды: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги наций

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Уэльс – Нидерланды.
Ставка: победа Нидерландов с форой (-1.5) за 2.51.
«Уэльс в невероятно драматичном матче обыграл сборную Украины. Валлийцы должны чувствовать себя удачливыми. Потому что Украина создала достаточно моментов, чтобы из этой игры получить хотя бы что-то.
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Но тут вопрос реализации Украины. При этом Уэльс в обороне, мягко говоря, не впечатлил. Да и в атаке все мы видели, что это был за гол.
Сборная Нидерландов сейчас парит, играет круто, она возьмёт этот матч без проблем. Уэльс ни разу у голландцев не выигрывал. Сложно представить, что после такого большого «похмелья» валлийцы смогут выйти и сыграть в качественный футбол.
Как минимум однажды Уэльс в домашних матчах пропускает постоянно (исключение – игра с Украиной). Также в этом календарном году Нидерланды если и выигрывают, то через обмен голами.
Жду высокую по интенсивности игру с победой Нидерландов и с форой (-1.5)», — сказал Казанский.
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