Бельгия — Польша: прогноз Дениса Наливайко на игру Лиги наций

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА, в котором сыграют Бельгия и Польша.
Ставка: победа Польши с форой (+2) за 2.00.
«Обсуждаем сегодня матч Лиги наций. Бельгия примет дома Польшу. Есть ощущение, что в данном матче букмекер недооценивает сборную Польши.
Левандовски дал совет руководству «Баварии».
Понятно, что Бельгия разгромно уступила Нидерландам со счётом 1:4, но по статистике они были ничуть не хуже голландцев. Это хоть как-то может оправдать сборную Бельгии, ведь она всё же била и создавала хоть какие-то моменты. Безусловно, Бельгия остаётся очень сильной сборной, и она будет бороться за самые высокие места.
Польша — очень крепкая сборная. Они молодцы, что вышли на чемпионат мира. Несмотря на тот бардак, который творится в федерации Польши, команда в своих стыковых матчах показала очень хороший футбол. Всё равно наличие Левандовского, капитана и лидера команды, — это серьёзный козырь сборной.
Понятно, что поляки будут играть от обороны, но в целом это очень крепкая европейская сборная. Очень сомневаюсь, что они много пропустят от бельгийцев. Предлагаю в этом матче взять плюсовую фору Польши. Вряд ли такая крепкая сборная проиграет с перевесом больше, чем в два мяча», — сказал Наливайко.
Экспресс на Лигу наций с коэффициентом 11.44.
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Прогноз на матч Бельгия — Польша с коэффициентом 2.23.
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