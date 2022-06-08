Италия — Венгрия: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

Сборная Италии одержала победу над командой Венгрии в Лиге наций УЕФА. Встреча состоялась на стадионе «Ороджель — Дино Мануцци» в Чезене, итоговый счёт — 2:1.
Левандовски дал совет руководству «Баварии».
На исходе получаса игры отличился Николо Барелла, голевой пас отдал Леонардо Спинаццола. На 45-й минуте Лоренцо Пеллегрино удвоил преимущество «скуадра адзурра» с передачи Маттео Политано.
На 61-й минуте итальянский защитник Джанлука Манчини срезал мяч в собственные ворота, установив окончательный счёт встречи.
Сборная Италии с четырьмя очками занимает первое место в третьей группе Лиги 1. Команда Венгрии набрала три балла и располагается на второй позиции.
В активе сборной Германии два очка. Квартет замыкает Англия, которая набрала всего один балл.
Тухель получит контроль над трансферами «Челси».
В «Спартаке» коротко прокомментировали слух о переходе Крала в «Лейпциг».
«Лужники» точно не примут Суперкубок России. Объявлены три кандидата.
Сборная Германии впервые с 2018 года не выиграла в трёх матчах подряд.
- 8 июня 2022
-
06:00
-
04:47
-
04:00
- 7 июня 2022
-
21:44
-
20:29
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:01
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
-
06:00
-
05:27
-
04:48
-
04:00
-
01:12
- 6 июня 2022
-
20:45
-
19:30
-
18:30
-
17:30
-
16:30
-
15:30
-
14:30
-
13:30
-
12:30
-
12:00