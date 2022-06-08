Италия — Венгрия: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

Сборная Италии одержала победу над командой Венгрии в Лиге наций УЕФА. Встреча состоялась на стадионе «Ороджель — Дино Мануцци» в Чезене, итоговый счёт — 2:1.

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На исходе получаса игры отличился Николо Барелла, голевой пас отдал Леонардо Спинаццола. На 45-й минуте Лоренцо Пеллегрино удвоил преимущество «скуадра адзурра» с передачи Маттео Политано.

На 61-й минуте итальянский защитник Джанлука Манчини срезал мяч в собственные ворота, установив окончательный счёт встречи.

Сборная Италии с четырьмя очками занимает первое место в третьей группе Лиги 1. Команда Венгрии набрала три балла и располагается на второй позиции.

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