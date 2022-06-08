Эксперты оценили шансы Уэльса обыграть Нидерланды в первом матче после победы над Украиной

8 июня в Кардиффе состоится матч 2-го тура Лиги наций Уэльс – Нидерланды. Начало матча в 21:45 мск.
Почему сборная Уэльса удивит Луи ван Гала.
Это будет первая игра валлийцев после попадания на чемпионат мира по футболу — 2022. В финале стыкового турнира они оказались сильнее Украины — 1:0.
Эксперты отдают преимущество подопечным Луи ван Гала: поставить на победу Нидерландов предлагается с коэффициентом 1.64. Успех сборной Уэльса оценивается в 5.55. На ничью принимаются ставки за 3.92.
Аналитики сомневаются, что матч Лиги наций Уэльс – Нидерланды получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.09, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.82.
Заключить пари на «обе команды забьют» можно с коэффициентом 2.06, на обратный исход дают 1.73. Наиболее вероятным букмекеры видят точный счёт 1:0 в пользу голландцев, пари на него принимаются за 6.00.
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