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Эксперты назвали шансы Левандовского забить Бельгии на фоне возможного ухода из «Баварии»

Эксперты назвали шансы Левандовского забить Бельгии на фоне возможного ухода из «Баварии»
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8 июня в Брюсселе состоится матч 2-го тура Лиги наций Бельгия — Польша. Начало игры — в 21:45 мск.

Левандовски дал совет руководству «Баварии».

Эксперты считают явными фаворитами хозяев: заключить пари на сборную Бельгии предлагается с коэффициентом 1.71. Успех сборной Польши доступен за 5.55. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Аналитики не уверены, что голов будет много: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00.

Если забьют футболисты сборной Бельгии, сыграет коэффициент 1.15. Гол в исполнении поляков с коэффициентом 1.63. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Ставки на гол лидера сборной Польши Роберта Левандовского принимаются за 3.00. Если форвард «Баварии» забьёт два и более мяча, зайдёт коэффициент 13.0.

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