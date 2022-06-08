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Бельгия — Польша: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги наций 8 июня

Бельгия — Польша: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги наций 8 июня
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч Лиги наций Бельгия — Польша.

Ставка: Польша не проиграет и ТБ 2.5 за 3.40.

«Конечно, сборная Бельгии – основной фаворит и в группе, и в Лиге наций. Но поражение от голландцев позволило задаться вопросом: не переоцениваем ли мы «красных дьяволов».

Очевидно, что команда готовится к чемпионату миру, а Лига наций – проходной турнир. Бельгийцы показывают веселый футбол, когда статус матча неофициальный. Или наполовину официальный, как сейчас. Мы видели, что у команды есть серьезные проблемы в обороне.

Я бы поставил на то, что сборная Польши не проиграет, а команды забьют больше двух мячей. Это очень правильная ставка при высочайшем коэффициенте. Поляки по-прежнему сконцентрированы и сбалансированы. При новом тренере они играют на удивление хорошо.

Но в таких матчах, где ничего серьезного на кону не стоит, бельгийцы позволяют себе играть в веселый футбол», — сказал Казаков.

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