Уэльс — Нидерланды: ставка Константина Генича на игру 2-го тура Лиги наций

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч Уэльс – Нидерланды во 2-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.



Ставка: индивидуальный тотал Нидерландов больше 1.5 за 1.75.



«Уэльс решил глобальную задачу попадания на чемпионат мира в Катар. Очень много сил и эмоций отдали, повезло с этим автоголом Ярмоленко. А потом пришлось обороняться. Очень много моментов было у украинцев и в первом тайме, и во втором. Зная валлийскую нацию, понимаю, что там профессионалы, но наверняка хорошенько отметили эту победу и выход на чемпионат мира.

Денис Казанский дал прогноз с коэффициентом 2.51 на матч Уэльс — Нидерланды.

Сейчас напротив валлийцев сборная Нидерландов. Она в большом порядке. При ван Гале голландцы демонстрируют яркий, изобретательный футбол в атаке. И с исполнителями у них практически никогда проблем не было.



Думаю, что Уэльсу просто эмоций не хватит, несмотря на то что он играет дома. Голландцы возьмут своё. Скорее всего, минимум два мяча в этом матче они забьют. Раз уж сумели забить четыре мяча в ворота сборной Бельгии, то вполне допускаю, что и здесь с результативностью должно быть всё в порядке. У голландской атаки моменты будут. Главное, чтобы не подвела реализация.



Возьму индивидуальный тотал Нидерландов больше 1.5 мяча за 1.75. Можно даже сыграть победу голландцев через тотал больше 1.5 мяча. Коэффициент будет повыше», — сказал Генич.



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