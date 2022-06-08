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Ирландия — Украина: смотреть онлайн матч Лиги наций 8 июня, ставки и коэффициенты

Ирландия — Украина: смотреть онлайн матч Лиги наций 8 июня, ставки и коэффициенты
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8 июня в Дублине на стадионе «Авива» пройдёт матч 2-го тура Лиги наций между сборными Ирландии и Украины. Начало встречи запланировано на 21:45 мск.

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Сборная Ирландии в первом туре Лиги наций потерпела гостевое поражение от Армении (0:1), Украина пока не играла в турнире, поскольку принимала участие в стыковом раунде чемпионата мира.

Аналитики склоняются к победе хозяев: заключить пари на сборную Ирландии можно с коэффициентом 2.32. Успех команды Украины доступен за 3.28. Ставки на ничью принимаются за 3.24.

Букмекеры считают, что голов будет немного: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61.

Сделать ставку на «обе команды забьют» можно за 2.08, обратный исход доступен за 1.87.

Ставки на результативную ничью принимаются с коэффициентом 5.20, на гол в каждом тайме — за 1.90.

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