Ирландия — Украина: смотреть онлайн матч Лиги наций 8 июня, ставки и коэффициенты

8 июня в Дублине на стадионе «Авива» пройдёт матч 2-го тура Лиги наций между сборными Ирландии и Украины. Начало встречи запланировано на 21:45 мск.



Василий Уткин коротко высказался о непопадании сборной Украины на ЧМ-2022.



Сборная Ирландии в первом туре Лиги наций потерпела гостевое поражение от Армении (0:1), Украина пока не играла в турнире, поскольку принимала участие в стыковом раунде чемпионата мира.



Аналитики склоняются к победе хозяев: заключить пари на сборную Ирландии можно с коэффициентом 2.32. Успех команды Украины доступен за 3.28. Ставки на ничью принимаются за 3.24.



Букмекеры считают, что голов будет немного: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61.



Сделать ставку на «обе команды забьют» можно за 2.08, обратный исход доступен за 1.87.



Ставки на результативную ничью принимаются с коэффициентом 5.20, на гол в каждом тайме — за 1.90.

«Манчестер Сити» готов включить Зинченко в сделку по Шкриньяру.

Эдуард Мор дал прогноз на матч Ирландия — Украина.

Где бесплатно покажут матч Ирландия — Украина.



Почему сборная Украины не сломается после поражения от Уэльса.



Экспресс на Лигу наций с коэффициентом 11.44.

В высшую лигу — со «страшилищем». Допустят ли «Факел» до участия в РПЛ?