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Бельгия — Польша: прогноз Константина Генича на встречу Лиги наций

Бельгия — Польша: прогноз Константина Генича на встречу Лиги наций
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Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч Бельгия – Польша во 2-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.

Ставка: победа Бельгии и ТБ 1.5 за 1.82.

«Сборная Бельгии после конфуза на своём поле и поражения от Нидерландов со счётом 1:4 на сей раз проэкзаменует поляков. Поляки играли самый первый матч в этом долгоиграющем слоте Лиги наций со сборной Уэльса. Они одержали волевую победу — 2:1.

Где покажут матч Бельгия — Польша.

Но не самое лучшее настроение сейчас у Роберта Левандовского, который ругается с «Баварией», причём делает это публично. А бельгийцам, одной из топовых европейских сборных, негоже второй матч кряду дома проигрывать.

Здесь, думаю, Бельгия соберётся, и постарается Мартинес убрать ошибки, которые были в матче с голландской сборной. Нужно сыграть поагрессивнее впереди, а у Бельгии для этого все необходимые ресурсы имеются. Плюс опять бельгийцы играют дома, а оборону Польши непроходимой не назовёшь.

Я думаю, на сей раз Бельгия дома одержит победу и забьёт минимум два мяча. Мой прогноз — победа Бельгии и тотал больше 1.5 мяча за 1.82», — сказал Генич.

Левандовски дал совет руководству «Баварии».

Экспресс с коэффициентом 11.44 на Лигу наций.

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Прогноз на матч Бельгия — Польша с коэффициентом 2.23.

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