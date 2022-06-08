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Уэльс — Нидерланды: прогноз Артура Петросьяна на матч 2-го тура Лиги наций в Кардиффе

Уэльс — Нидерланды: прогноз Артура Петросьяна на матч 2-го тура Лиги наций в Кардиффе
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги наций Уэльс — Нидерланды.

Ставка: победа Нидерландов и ТБ 1.5 за 2.07.

«Говорим о матче Уэльс — Нидерланды в Лиге наций. Уэльс впервые за 64 года вышел в финальную часть чемпионата мира. Обыграл Украину. Было ли это логичным? Скорее нет, чем да. Впервые в этой отборочной кампании команда нанесла в створ ворот девять ударов и не забила гола. Это сделала сама Украина.

Если команда позволяет столько вольности у своих ворот, при этом ничего не демонстрируя, а добивается победы за счёт везения, то вряд ли это можно назвать логичным.

Можно представить, какие настроения в составе сборной Уэльса. Так сказать, похмельный синдром. Маловероятно, что после такого успеха команда будет демонстрировать даже подобный уровень игры. Наверняка и состав будет перетасован и, может быть, будет напоминать команду, которая играла с Польшей. Но даже резервный состав сыграет явно ниже возможностей.

Нидерланды, в свою очередь, одна из тех сборных, которая в этих матчах показала свой уровень и желание. Играючи разобрались с бельгийцами, которые находятся на втором месте в рейтинге ФИФА. Было всё: и скорость, и прессинг, и эффектность, и эффективность. Скорее всего, после такого успеха команда не будет останавливаться на достигнутом.

Нидерланды явные фавориты в этом матче, поэтому даже падающий коэффициент всё равно завышен на них. Если говорить о ставках, то мне по душе такой вариант: победа Нидерландов и ТБ 1.5», — сказал Петросьян.

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