Уэльс — Нидерланды: прогноз Артура Петросьяна на матч 2-го тура Лиги наций в Кардиффе

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги наций Уэльс — Нидерланды.
Ставка: победа Нидерландов и ТБ 1.5 за 2.07.
«Говорим о матче Уэльс — Нидерланды в Лиге наций. Уэльс впервые за 64 года вышел в финальную часть чемпионата мира. Обыграл Украину. Было ли это логичным? Скорее нет, чем да. Впервые в этой отборочной кампании команда нанесла в створ ворот девять ударов и не забила гола. Это сделала сама Украина.
Если команда позволяет столько вольности у своих ворот, при этом ничего не демонстрируя, а добивается победы за счёт везения, то вряд ли это можно назвать логичным.
Можно представить, какие настроения в составе сборной Уэльса. Так сказать, похмельный синдром. Маловероятно, что после такого успеха команда будет демонстрировать даже подобный уровень игры. Наверняка и состав будет перетасован и, может быть, будет напоминать команду, которая играла с Польшей. Но даже резервный состав сыграет явно ниже возможностей.
Нидерланды, в свою очередь, одна из тех сборных, которая в этих матчах показала свой уровень и желание. Играючи разобрались с бельгийцами, которые находятся на втором месте в рейтинге ФИФА. Было всё: и скорость, и прессинг, и эффектность, и эффективность. Скорее всего, после такого успеха команда не будет останавливаться на достигнутом.
Нидерланды явные фавориты в этом матче, поэтому даже падающий коэффициент всё равно завышен на них. Если говорить о ставках, то мне по душе такой вариант: победа Нидерландов и ТБ 1.5», — сказал Петросьян.
Почему сборная Уэльса удивит Луи ван Гала.
Комментатор Нагучев назвал стадион «Факела» страшилищем.
Экспресс с коэффициентом 11.44 на Лигу наций.
«Лужники» точно не примут Суперкубок России. Объявлены три кандидата.
Тухель получит контроль над трансферами «Челси».
Василий Уткин коротко высказался о поражении Украины от Уэльса.
- 8 июня 2022
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
04:47
-
04:00
- 7 июня 2022
-
21:44
-
20:29
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:01
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00