Бельгия — Польша: ставка Алексея Андронова на матч Лиги наций УЕФА

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Бельгия – Польша во 2-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.



Ставка: обе забьют за 1.96.



«Матч Лиги наций. Бельгия оставила довольно странное впечатление в последней игре. Но у бельгийцев, мне кажется, максимальный градус недовольства тем, чем сейчас приходится играть, среди всех европейских команд. У поляков всё-таки другая ситуация.

Где покажут матч Бельгия — Польша.

У них недавно сменился тренер. Им нужно сейчас думать не о возможном отборе на чемпионат Европы, не об этой Лиге наций, а о том, как себя привести в более-менее качественное состояние перед чемпионатом мира. Для польской сборной последние крупные турниры — одно сплошное разочарование. Для Роберта Левандовского этот ЧМ наверняка последний. Там есть, что называется, над чем работать.



Мне кажется, букмекеры несколько недооценивают польскую команду, которая именно не на фоне усталости пытается играть, а пытается что-то придумать и создать себе перед чемпионатом мира в Катаре. Я полагаю, хороший вариант ставки на эту игру обе забьют.

Думаю, что поляки будут искать счастья у чужих ворот и, по-моему, у них для этого всё есть. Коэффициент — 1.96», — сказал Андронов.



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Прогноз на матч Бельгия — Польша с коэффициентом 2.23.