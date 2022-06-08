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Уэльс — Нидерланды: прогноз Дениса Наливайко на игру Лиги наций 8 июня

Уэльс — Нидерланды: прогноз Дениса Наливайко на игру Лиги наций 8 июня
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Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА, в котором сыграют Уэльс — Нидерланды.

Ставка: победа Нидерландов по угловым с форой (-2) за 1.96.

«Надо понимать, что Уэльс только что играл тяжелейший матч со сборной Украины. Да, Уэльс поедет на чемпионат мира, но команда измотана как эмоционально, так и физически. Сборная Нидерландов при Луи ван Гале играет красиво и ярко. За этой командой очень хочется следить и где-то немного подтапливать.

Несмотря на тот факт, что матч будет проходить в Уэльсе, гости — явные фавориты. Коэффициент на их победу не очень большой. Я бы предлагал здесь фору (-2) по угловым в пользу Нидерландов. Мне кажется, что Нидерланды пойдут вперёд, играя в яркий футбол. Всё это обеспечит пробитие данной форы», — сказал Наливайко.

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