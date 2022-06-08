Уэльс — Нидерланды: прогноз Алексея Андронова на матч 2-го тура Лиги наций УЕФА

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Уэльс – Нидерланды во 2-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.
Ставка: победа Нидерландов с форой (-1) за 1.94.
«Странная такая игра. Уэльс совмещает два турнира. Они уже сыграли с Украиной за право выйти на мировой чемпионат. Думаю, что выплеск эмоций был колоссальным. Уэльс попал на чемпионат мира впервые за последние 60 лет. Думаю, что эта задача была для них главной. И вряд ли они рассчитывают, что в такой группе им дадут много очков набрать. К тому же голландцы свой первый матч неплохо сыграли. Видимо, они в хорошем состоянии. Может быть, им удалось сохранить соответствующее отношение к этому турниру.
В общем, думаю, в этой игре надо ставить на Нидерланды, даже с форой (-1). Во-первых, я не верю в то, что вратарь Уэльса Хеннесси выдаст вторую такую игру подряд. Ему 35 лет, возможно, его вообще не будет на поле. Не очень понятно, как там ситуация с Бэйлом, Рэмси и другими игроками. Голландцы выглядят предпочтительнее. С форой (-1) — просто железобетонная ставка», — сказал Андронов.
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