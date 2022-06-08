Бельгия — Польша: прогноз Егора Титова на игру Лиги наций в Брюсселе

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Бельгия – Польша во 2-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.
Ставка: победа Бельгии и ТБ 2.5 за 2.50.
«Бельгийцы, прямо говоря, опозорились в стартовом матче Лиги наций, проиграв голландцам 1:4. Я понимаю, что соперник был очень серьёзный, а в составе бельгийцев многие недовольны тем, что сейчас приходится играть, а не отдыхать после тяжёлого сезона.
Где покажут матч Бельгия — Польша.
Но всё-таки такой счёт дома — это перебор. Не забываем, что Бельгия одна из самых высокорейтинговых команд в мире, и стыдно так проигрывать, тем более на глазах у своих болельщиков.
Поляки выиграли свой первый матч у Уэльса 2:1, но там валлийцы больше готовились к матчу с украинцами, кому-то дали отдохнуть. Воспринимать всерьёз тот успех не стоит. Тем более сейчас Левандовски в непонятном эмоциональном состоянии — конфликтует в «Баварии». Сейчас он больше думает о своём клубном будущем.
Думаю, что Бельгия просто не может позволить себе снова сыграть плохо. Поэтому поставлю на её победу и тотал больше 2.5 мяча. Задолжали они болельщикам. Нужно здесь отплатить им», — сказал Титов.
Левандовски дал совет руководству «Баварии».
Экспресс с коэффициентом 11.44 на Лигу наций.
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Прогноз на матч Бельгия — Польша с коэффициентом 2.23.
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