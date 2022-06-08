«Бостон» — «Голден Стэйт»: букмекеры назвали фаворита 3-го матча финала НБА

9 июня состоится третий матч финальной серии НБА «Бостон Селтикс» – «Голден Стэйт Уорриорз». Начало – в 4:00 мск.
Прогноз с коэффициентом 3.40 на матч «Бостон» — «Голден Стэйт».
Счёт в серии 1-1. «Бостон» выиграл первый матч, «Голден Стэйт» оказался сильнее во втором.
Аналитики отдают предпочтение «кельтам». Поставить на победу «Бостона» в основное время можно с коэффициентом 1.73, а успех «Голден Стэйт» оценивается в 2.46. Заключить пари на ничью по итогам четырёх четвертей предлагается за 13.50.
Эксперты сомневаются, что третья игра между «Бостон Селтикс» и «Голден Стэйт Уорриорз» порадует зрителей результативностью: на тотал меньше 215.5 очка можно поставить с коэффициентом 1.66, а тотал больше 215.5 очка оценивается в 2.12.
Итоговая победа «Бостона» доступна за 1.70, успех «Уорриорз» с учётом овертайма идёт за 2.42.
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