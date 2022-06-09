Букмекеры оценили шансы сборной Португалии обыграть Чехию в Лиге наций

9 июня в Лиссабоне состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций Португалия — Чехия. Начало игры — в 21:45 мск.

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Эксперты не сомневаются в подопечных Фернанду Сантуша: поставить на победу сборной Португалии предлагается с коэффициентом 1.42. Победа сборной Чехии доступна за 7.50. Ставки на ничью принимаются за 4.70.



Аналитики ждут, что матч Португалия — Чехия окажется результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12.

Если забьют игроки сборной Португалии, сыграет коэффициент 1.09. Гол в исполнении чехов идёт с коэффициентом 1.79. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

На гол в каждом тайме дают 1.75, на результативную ничью — 6.10.

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