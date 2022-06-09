Швейцария — Испания: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч Швейцария — Испания в 3-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.
Ставка: обе забьют за 1.96.
«В Лиге наций продолжается бойня среди национальных сборных. Третий матч подряд сыграет Швейцария. Она примет в Женеве Испанию.
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Предыдущие два матча швейцарцы проиграли. Второй матч с Португалией вообще прошёл без шансов, правда, при счёте 0:0 удалось забить гол, но его отменили. Потом Португалия забила четыре и могла забить ещё больше. У команды Мурата Якина есть серьёзные проблемы в обороне.
Однако Швейцария провела два выездных матча, а сейчас домашний. Испания, в свою очередь, умудрилась дважды сыграть вничью. Если с португальцами было позволено в конце матча сравнять счёт, то в матче с чехами пришлось дважды отыгрываться. Очень неровно играет команда Луиса Энрике, и Унай Симон какой-то дёрганый.
Регулярно проходят изменения в составе, да и в целом надёжной игру Испании по этим двум матчам не назовёшь. Про Швейцарию я уже сказал, а после двух проигранных матчей она наверняка будет рисковать и действовать более авантюрно.
Думаю, что здесь должны быть забитые мячи. Да, Швейцария не реализовала что-то своё в матче с Португалией, поэтому матч должен получиться результативным. В общем, ставлю на голы. Обе забьют за 1.96», — сказал Генич.
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