Бельгия — Польша: результат матча, кто победил, как сыграли, какой счёт, кто забил

Сборная Бельгии разгромила Польшу в Лиге наций УЕФА. Встреча второго тура группового этапа состоялась на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе (Бельгия). Итоговый счёт — 6:1.
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Роберт Левандовски открыл счёт на 28-й минуте, результативный пас выполнил бывший полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски. На исходе первого тайма Аксель Витсель провёл ответный гол.
На 59-й минуте забил Кевин Де Брёйне. Леандро Троссард довёл счёт до разгромного, оформив дубль за семь минут. В оставшееся время отличились Леандер Дендонкер и Луа Опенда.
Сборная Польши потерпела самое крупное поражение за 12 лет. Сборная Бельгии впервые за 16 матчей забила шесть голов.
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