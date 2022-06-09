Оскар Отте — Денис Шаповалов: прогноз Ярослава Перканюка на матч в Штутгарте

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч турнира в Штутгарте Оскар Отте — Денис Шаповалов.



Ставка: ТБ 14.5 эйса за 1.60.



«Отте пытается начать новый этап в карьере, но пока успехов мало. Конечно, немцу удалось войти и укрепиться в топ-100, но он никак не может наладить результаты на крупных соревнованиях, поэтому вынужденно ездит по челленджерам (как в прошлом году).

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Оскар может показать свою лучшую игру с топ-соперником, но не на дистанции. В этом сезоне теннисисту исполнится 29 лет, поэтому с трудом верится, что он внезапно начнёт выступать в туре стабильно. На данный момент Оскар занимает 61-ю строчку ATP-рейтинга.



Отте является универсальным игроком. Он разнопланово действует на задней линии, уверенно себя чувствует и в обороне, и в атаке. В последнее время немец значительно улучшил подачу, благодаря первому мячу начал выигрывать лёгкие очки. Когда Оскар в оптимальной форме, он конкурентоспособен на всех типах покрытий.



За последние годы Денис Шаповалов выиграл всего один ATP-турнир. Несколько раз канадец выступал в финальных стадиях «Больших шлемов», но проигрывал чуть ли не первому же серьёзному сопернику.

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При этом Денис множество раз делал громкие заявления о том, что способен сместить «Большую тройку», выиграть ТБШ в период доминирования Надаля и Джоковича. Вот только на деле Шаповалов не способен даже турнир провести на одном уровне без перепадов.



Шаповалов выделяется атакующим потенциалом. У него в арсенале невероятный одноручный бэкхенд, стабильный форхенд и убойная подача. Денис отлично передвигается по корту, может отыграть возле сетки и способен добывать результаты на всех покрытиях. Но проблема в том, что Денис может в одном важном гейме допустить серию невынужденных ошибок и проиграть матч. Именно из-за таких проблем с концентрацией он по-прежнему топчется на месте.



Конечно же, больше шансов на победу имеет Шаповалов. Но это будет для него первый матч на траве, поэтому понадобится время для адаптации. За счёт пушечной подачи канадец большинство геймов выиграет без борьбы. Отте не имеет такой мощной подачи, но он прибавил на первом мяче. Ожидаю, что матч затянется, кроме этого, будет большое количество эйсов», — сказал Перканюк.

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