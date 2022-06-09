Швейцария — Испания: ставка Эдуарда Мора на матч Лиги наций

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Швейцария — Испания.



Ставка: победа Испании за 1.97.



«Третий тур Лиги наций и третья подряд игра за короткое время. На мой взгляд, испанцы здесь явные фавориты.

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Потому что у Испании есть 22-25 примерно одинаковых по классу футболистов. Сейчас у них нет игроков, которые бы входили в список 10-15 лучших игроков планеты. Но в распоряжении у Луиса Энрике сильные и крепкие игроки примерно одного уровня, играют в один футбол и могут друг друга безболезненно заменять.



К тому же Испания во всех играх очень много владеет мячом. В последнем матче команда владела мячом 79% времени. Это значит, что испанцы меньше устают, так как сопернику приходится бегать без мяча. Напомню, Испания сыграла две ничьи против Португалии и Чехии.



Сборная Швейцарии в упорной борьбе в первом матче проиграла чехам 1:2, а потом потерпела разгром от Португалии – 0:4. Потому что у команды нет такого числа футболистов, которые могут безболезненно заменять друг друга.



Да, есть лидеры, есть игроки хорошего европейского уровня: Сеферович, Джака, Шакири, Фройлер. Но их не так много. Заменить их некому. Тренер пытается ротировать состав, но это сказывается на игре. К тому же Швейцария играет в энергозатратный футбол, много двигается без мяча.



Поэтому у Испании есть все шансы одержать первую победу, что я и рекомендую. Для любителей больших коэффициентов я бы порекомендовал взять Ф2 (-1.5). Я же ставлю на победу гостей. Очень сильно удивлюсь, если этого не произойдёт», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 15.72 на Лигу наций.

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