Швеция — Сербия: прогноз Ильи Казакова на матч 3-го тура Лиги наций

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч Лиги наций Швеция — Сербия.



Ставка: обе забьют за 1.92.



«День за днём Лига наций даёт нам возможность смотреть свои матчи и делать ставки. Давайте поговорим о матче сборных Швеции и Сербии. Команды одинаково сыграли в двух первых турах – выиграли, а потом потерпели поражение.

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Эта нестабильность даёт право поставить на обе забьют. Мне кажется, что это самый разумный исход, так как Швеция пропускала в половине из последних шести игр, а в матчах сборной Сербии эта ставка играла в большинстве случаев.



Сербия на выезде выглядит достойно – три победы в четырёх играх. Шведы дома выиграли пять из шести последних матчей, поэтому жду интересного и результативного футбола», — сказал Казаков.

Экспресс с коэффициентом 15.72 на Лигу наций.

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