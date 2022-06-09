Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Швеция — Сербия: прогноз Ильи Казакова на матч 3-го тура Лиги наций

Швеция — Сербия: прогноз Ильи Казакова на матч 3-го тура Лиги наций
Комментарии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч Лиги наций Швеция — Сербия.

Ставка: обе забьют за 1.92.

«День за днём Лига наций даёт нам возможность смотреть свои матчи и делать ставки. Давайте поговорим о матче сборных Швеции и Сербии. Команды одинаково сыграли в двух первых турах – выиграли, а потом потерпели поражение.

Лионель Месси сыграл камео в аргентинском сериале.

Эта нестабильность даёт право поставить на обе забьют. Мне кажется, что это самый разумный исход, так как Швеция пропускала в половине из последних шести игр, а в матчах сборной Сербии эта ставка играла в большинстве случаев.

Сербия на выезде выглядит достойно – три победы в четырёх играх. Шведы дома выиграли пять из шести последних матчей, поэтому жду интересного и результативного футбола», — сказал Казаков.

Экспресс с коэффициентом 15.72 на Лигу наций.

Эквадору грозит отстранение от ЧМ-2022 за подделку документов.

«Манчестер Юнайтед» предложил «Барселоне» € 80 млн за Френки де Йонга.

Ловчев: игроков вроде Рассказова в «Спартаке» быть не должно.

Тренер сборной Украины Петраков резко ответил на вопрос о составе команды.

Ловчев: у «Спартака» один путь — приехать в Питер и обыграть «Зенит»!

Швеция — Сербия. Обидчики Криштиану Роналду накажут букмекеров за легкомыслие Швеция — Сербия. Обидчики Криштиану Роналду накажут букмекеров за легкомыслие
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022