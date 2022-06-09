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Швейцария — Испания: прогноз Дениса Наливайко на матч 3-го тура Лиги наций УЕФА

Швейцария — Испания: прогноз Дениса Наливайко на матч 3-го тура Лиги наций УЕФА
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Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА, в котором сыграют Швейцария и Испания.

Ставка: победа Испании за 2.00.

«Испанцы в этом розыгрыше дважды сыграли вничью. На самом деле команда сейчас идёт на третьей строчке. Понятное дело, что Испания, как и Португалия, является фаворитом квартета. Очки подопечным Луиса Энрике в ближайших встречах необходимо набирать.

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Игра со Швейцарией будет непростой. В гостях против Швейцарии играть не очень легко. Из-за того, что горная страна. Многие говорят о том, что в гостях в таких странах играть сложно.

Мне кажется, что уровень сборной Испании и стремление набирать очки должны помочь. Благо коэффициент на чистую победу на сборную Испании почти два. Мне кажется, что в данной ситуации нужно брать чистую победу испанцев. Что я сделать вам и рекомендую», — сказал Наливайко.

Экспресс с коэффициентом 15.72 на Лигу наций.

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