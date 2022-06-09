Швейцария — Испания: прогноз Дениса Наливайко на матч 3-го тура Лиги наций УЕФА

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА, в котором сыграют Швейцария и Испания.



Ставка: победа Испании за 2.00.



«Испанцы в этом розыгрыше дважды сыграли вничью. На самом деле команда сейчас идёт на третьей строчке. Понятное дело, что Испания, как и Португалия, является фаворитом квартета. Очки подопечным Луиса Энрике в ближайших встречах необходимо набирать.

Лионель Месси сыграл камео в аргентинском сериале.

Игра со Швейцарией будет непростой. В гостях против Швейцарии играть не очень легко. Из-за того, что горная страна. Многие говорят о том, что в гостях в таких странах играть сложно.

Мне кажется, что уровень сборной Испании и стремление набирать очки должны помочь. Благо коэффициент на чистую победу на сборную Испании почти два. Мне кажется, что в данной ситуации нужно брать чистую победу испанцев. Что я сделать вам и рекомендую», — сказал Наливайко.

Экспресс с коэффициентом 15.72 на Лигу наций.

Ловчев: игроков вроде Рассказова в «Спартаке» быть не должно.



Почему сборная Испании обыграет Швейцарию в Лиге наций.



Эквадору грозит отстранение от ЧМ-2022 за подделку документов.



Тренер сборной Украины Петраков резко ответил на вопрос о составе команды.



Ловчев: у «Спартака» один путь — приехать в Питер и обыграть «Зенит»!