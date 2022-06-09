Норвегия — Словения: прогноз Константина Генича на встречу Лиги наций

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч Норвегия – Словения в 3-м туре Лиги наций сезона-2022/2024.
Ставка: гол Холанда за 1.80.
«Сборная Норвегии удивила на старте Лиги наций и одержала две победы подряд, да ещё и на выезде. Эрлинг Холанд в огне. Обыграли и шведов, и сербов, что особенно важно. И теперь в Осло Норвегия сыграет с аутсайдером группы — сборной Словении, которая два матча проиграла. Сербам проиграли даже крупно, пропустив два мяча в концовке (1:4).
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Холанд в большом порядке. Норвежцы — явные фавориты в этой паре. Они сейчас в приподнятом настроении — хорошо играют и реализуют свои моменты. Можно было бы сыграть победу Норвегии, но коэффициент невысокий. Было бы интересно сыграть комбо — победа Норвегии и гол Холанда.
Если такой вариант не найдёте, можно просто взять гол Эрлинга Холанда. Он оценивается очень прилично — 1.8. Я на этом варианте остановлюсь. Холанд и пенальти исполняет.
А здесь после двух побед подряд домашний матч при своих болельщиках. Я думаю, что Эрлинг в огне. Рекомендовал бы рассмотреть его гол», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 15.72 на Лигу наций.
Прогноз на матч Норвегия — Словения с коэффициентом 3.50.
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