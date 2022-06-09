Португалия — Чехия: прогноз Ивана Млечного на матч Лиги наций в Лиссабоне

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч Лиги наций Португалия — Чехия.



Ставка: победа Португалии и ТБ 2.5 за 2.19.



«Продолжаем следить за Лигой наций, и сейчас хочется обсудить матч третьего тура между Португалией и Чехией.

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На данный момент я не могу понять одного. Поколение нынешнего состава сборной Португалии когда-нибудь закончит или нет? Пепе через полгода 40, Роналду также через полгода 38, а они всё продолжают и продолжают. Правда так ли всё очевидно? Сначала сыграли вничью с сильными испанцами.

Объективно, что в этом матче сборная Португалии смотрелась слабее и лишь за счёт индивидуальных усилий смогла вырвать ничейный исход, забив в концовке. Затем была разгромная победа над сборной Швейцарии, но, если посмотреть на швейцаров, видно, что сборная на данный момент уж точно не в лучшей форме. За последние четыре матча не было ни одной победы.



Сборная Чехии проявляет себя на этом турнире точно так же. Сначала победа над сборной Швейцарии, правда, в этом случае победа далась тяжелее. Швейцария в целом смотрелась неплохо, имела много моментов, но с реализацией были проблемы. Да и победный мяч для чешской сборной Швейцария забила в собственные ворота.

Экспресс с коэффициентом 15.72 на Лигу наций.

Затем во втором туре Чехия сыграла вничью со сборной Испании. Точно такой же сценарий. Испания полностью контролировала ход игры, но сборной Чехии хватило двух ударов в створ, чтобы забить два мяча.



Сборная Португалии наладила игру в обороне, да и в атаке с реализацией проблем нет. Пускай эта встреча и является игрой за первое место в группе, но в данный момент сборная Португалии хороша. Все соперники в группе для них очень удобные. Поэтому не удивлюсь, если португальцы достаточно легко смогут выиграть эту группу. Что касается этого матча, думаю, что нас ожидает весёлый матч.

Чехи умеют забивать, плюс у них всё в порядке с реализацией своих моментов, но и у Португалии с этими аспектами нет никаких проблем, и их сборная сейчас попросту сильнее на голову. В команде прекрасный баланс опыта и молодости. Мой прогноз на данный матч — победа сборной Португалии и итоговый тотал больше 2.5», — сказал Млечный.

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