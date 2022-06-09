«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Стэнли

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на пятый матч 3-го раунда Кубка Стэнли «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй».



Ставка: победа «Тампы» в матче за 1.80.



«Итак, в серии «Рейнджерс» — «Тампа» ничья. Всё идет по плану, совсем как в одном мультсериале из моего детства. «Тампа» немного «заржавела» во время длинного отдыха, «рейнджеры» воспользовались этим по максимуму, выиграв оба домашних матча, но дальше всё стало возвращаться на круги своя.

Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Тампа» с коэффициентом 2.89.

Единственный шанс Панарина и компании заключался в том, что надо было все силы бросать на третью игру, вытаскивать её любыми средствами и способами, а с 0-3, как мы знаем, серии практически не отыгрываются. Но у «рейнджеров» не получилось, и вот уже 2-2, и всё начинается сначала, только теперь у нас серия до двух побед, а это немного другое. Что же будет дальше?



«Рейнджеры», по моему убеждению, приехали. Возможно, у них ещё хватит сил выиграть один матч, но на две победы не хватит точно. Эти ребята будут играть уже 19-й матч плей-офф, что называется, не разгибаясь и не меняя белья. По сути, через день. И «динамика усталости», точнее, если можно так выразиться, «уставания», в третьей игре просто проявилась, а в четвёртой была видна уже невооружённым глазом.

А поскольку лишних дней отдыха расписанием не намечено, то ситуация у «рейнджеров» на фоне куда более свежей «Тампы» будет только усугубляться. То есть «рейнджеры» приехали, и им уже впору взывать о помощи.

Тренер «Рейнджерс» назвал два ключа к победе над «Тампой» в серии.

Итак, у нас впереди серия до двух побед. Тактика, по крайней мере, у «Тампы» будет немного другой – на общее изматывание соперника. С такой тактикой «рейнджеры» могут даже взять пятую игру, но это будет означать всего лишь удлинение серии до семи матчей, но выиграет её всё равно «Тампа». Впрочем, полагаю, что и одного матча «рейнджеры» больше не возьмут. Вот так.



И в соответствии с этим планом прогнозирую третью подряд победу «Тампы». Могу предположить, что для неё это будет самый сложный матч как минимум в этой серии, а может быть, даже и во всём сезоне.

Но Вася с Кучеровым выдержат все тяготы и лишения пятого матча и добудут своей команде третью победу, после чего дома останется произвести контрольный выстрел в голову», — сказал Лебедев.

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